Президент России отметил работу врачей из Башкирии

Президент России дал поручение наградить медиков за профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией. Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Почетной грамотой президента России удостоены — первый замминистра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин, заместитель главного врача Федоровской ЦРБ Марина Асабина, профессор БГМУ Денис Байков, врач Бирской ЦРБ Анися Вильданова, старшая медсестра центральной городской больницы Сибая Зифа Галлямова, главный врач Ермекеевской ЦРБ Рамиль Гизтдинов, доценты БГМУ Андрей Какаулин и Лиана Шайхуллина, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Ленара Шарифуллина.
Благодарность президента Российской Федерации объявлена еще нескольким медикам из Башкирии. Среди них — доцент БГМУ Алена Бурганова, врач Бирской ЦРБ Оксана Ванскова-Ахметшина, завотделением городской больницы Салавата Вениамин Герасимов, главная медсестра клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Саера Дюмеева. медсестра поликлиники Кигинской ЦРБ Жамгия Саматова, врач Калтасинской ЦРБ Далларыса Сафина, врач центральной городской больницы Сибая Флюс Сираев, завотделением клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Тимур Утяшев, профессор БГМУ Радик Фаязов, заведующая поликлиникой Кармаскалинской ЦРБ Земфира Ханнанова, врач Исянгуловской ЦРБ Рамиля Хузина.
Кроме того, Владимир Путин объявил благодарность начальнику межмуниципального отдела по Стерлитамакскому району и Стерлитамаку управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Башкирии Людмиле Гудковой.