В Башкирии урожайность озимых достигла 35 центнеров с гектара

Более 35 центнеров с гектара. Такой урожай ячменя собирают аграрии в Буздякском районе. Сельхозкультура в этом году не подвела. По сравнению с прошлым засушливым годом дает в четыре раза больше зерна. Хлеборобы стараются провести уборку без потерь. К тому же ячмень в этот раз созрел практически одновременно с озимыми.
Каждые 20 минут Александр Спиринков вынужден останавливать свой комбайн. За это время семитонный бункер полностью заполняется зерном и требуется выгрузка. Урожай радует, а погода благоволит жатве.
В прошлом году это поле было заброшенным, а в этом году идет жатва. Убирать приходится двумя способами. Часть поля предварительно скосили, чтобы подсушить ячмень, так как остатки сорняки могли дать лишнюю влагу в зерно. А эту часть уберут напрямую.
Ячмень созрел одновременно с озимой рожью, поэтому работа кипит, урожай нельзя терять. Культура дает в хозяйстве более 35 центнеров с гектара. Для сравнения в прошлом году аграрии здесь собирали в разы меньше – всего восемь центнеров с гектара. От яровой культуры здесь ждут и более высоких показателей.
Ежегодно КФХ увеличивает посевные площади. Кроме того, благодаря господдержке в виде гранта Ильдар Вахитов начал строительство зерноочистительного комплекса с сушилкой на 40 тонн в час.
На поле полным ходом идет уборка гороха. работают сразу семь комбайнов. Единственное, чего не хватает, говорят здесь, грузовых автомобилей с водителями. Ведь объемы урожая в два раза больше, чем собирали в прошлом году.
Озимые пшеница, рожь, ячмень – в среднем по району 60 центнеров с гектара. До наступления дождей необходимо успеть все убрать в закрома
Не торопиться с продажей зерна аграриев призывает и глава агарного ведомства Ильшат Фазрахманов. Лучше попридержать урожай и дождаться хороших цен, чтобы не работать себе в убыток.