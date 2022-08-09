В Башкирии урожайность озимых достигла 35 центнеров с гектара

Более 35 центнеров с гектара. Такой урожай ячменя собирают аграрии в Буздякском районе. Сельхозкультура в этом году не подвела. По сравнению с прошлым засушливым годом дает в четыре раза больше зерна. Хлеборобы стараются провести уборку без потерь. К тому же ячмень в этот раз созрел практически одновременно с озимыми.

Каждые 20 минут Александр Спиринков вынужден останавливать свой комбайн. За это время семитонный бункер полностью заполняется зерном и требуется выгрузка. Урожай радует, а погода благоволит жатве.

В день убираю 20-30 гектаров. Приходим на работу к шести утра. Готовим комбайн, все остальное. В десять – на поле. Александр Спиринков, оператор комбайна

В прошлом году это поле было заброшенным, а в этом году идет жатва. Убирать приходится двумя способами. Часть поля предварительно скосили, чтобы подсушить ячмень, так как остатки сорняки могли дать лишнюю влагу в зерно. А эту часть уберут напрямую.

Ячмень созрел одновременно с озимой рожью, поэтому работа кипит, урожай нельзя терять. Культура дает в хозяйстве более 35 центнеров с гектара. Для сравнения в прошлом году аграрии здесь собирали в разы меньше – всего восемь центнеров с гектара. От яровой культуры здесь ждут и более высоких показателей.

На лучших полях ждем 50-55 центнера с гектара. У нас и пшеница хорошая. Пока зеленая, мы последними сеяли. Ждем и с нее урожай. Сейчас готовим поля под посев озимой ржи. Ильдар Вахитов, глава Крестьянско-фермерского хозяйства

Ежегодно КФХ увеличивает посевные площади. Кроме того, благодаря господдержке в виде гранта Ильдар Вахитов начал строительство зерноочистительного комплекса с сушилкой на 40 тонн в час.

На поле полным ходом идет уборка гороха. работают сразу семь комбайнов. Единственное, чего не хватает, говорят здесь, грузовых автомобилей с водителями. Ведь объемы урожая в два раза больше, чем собирали в прошлом году.

Схема одна и та же, что в прошлом году, а в этом году помогли дожди. Поле семенное, мы его возим в наши подразделения, закладываем семена на следующий год. А не семенные посевы мы везем в Давлекановский комбинат хлебопродуктов. Идеал Ишмухаметов, управляющий Буздякским отделением ООО «Башкирагроинвест»

Озимые пшеница, рожь, ячмень – в среднем по району 60 центнеров с гектара. До наступления дождей необходимо успеть все убрать в закрома

Нас, конечно, волнует цена, аграриев тревожит рынок. Если по весне в среднем цена по зерновым была около 15-18 рублей, сегодня это 10-12 рублей при себестоимости. Грубо говоря, 12-13 рублей. Это за килограмм. Ришат Багманов, первый заместитель главы администрации Буздякского района