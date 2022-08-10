Интересные триллеры прошедших лет, которые Вы могли пропустить

В последние годы вышло много триллеров. Некоторые из них становятся бестселлерами. Успели ли вы посмотреть все нашумевшие фильмы, оценить игру мировых звезд и новые режиссерские идеи? Онлайн-кинотеатр ivi напоминает вам о возможности пересмотреть некоторые из них или увидеть новые из уже давно вышедших.

Престиж

В фильме Престижhttps://www.ivi.ru/watch/64230 два известных фокусника в далеком прошлом были настоящими друзьями. В одно из выступлений произошел несчастный случай, из-за которого сотрудничество было прекращено. Роберт и Альфред не просто стали конкурентами, а настоящими врагами. Одним из лучших трюков «перемещение человека» каждый делал по особенному секрету. Борден усовершенствовал технику настолько, что ее разоблачение стало практически невозможным. Энджер пытается разными способами разузнать хитрость.

Наркоз

Главный герой фильма Наркоз https://www.ivi.ru/watch/109988 Клейтон смог быстро стать миллиардером, но у него серьезные проблемы с сердцем. Появляется подходящий донор, поэтому мужчина доверяется своему лучшему другу и по совместительству хирургу для проведения операции. Наркоз начинает действовать, но только на тело. Клейтон продолжает оставаться в состоянии бодрствования. Находясь в состоянии измененного сознания, он отправляется в кармическое путешествие. Ему предстоит встретиться со своим подсознанием, попытаться справиться со сложившейся ситуацией.

Начало

Развитие цивилизации настолько быстро происходит, что люди научились извлекать нужную информацию прямо из мозга. Кобб – сильный эксперт в этой сфере. Его разыскивают международные службы, поэтому не может вернуться в США к своей семье. Сайто обращается к нему с запросом. За это обещает помочь замять нашумевшее дело. Коббу ничего не остается, как согласиться. Собирается лучшая команда из специалистов, но поступивший заказ – не извлечь, а внедрить информацию в голову к определенному человеку.

Три дня на побег