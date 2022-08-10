Уфа заняла 4-е место в рейтинге цифровизации городов

Минстрой России опубликовал данные, согласно которым башкирская столица заняла 4 место в сфере цифровизации городского хозяйства в 2021 году. Лидером стала Москва. На следующих строчках расположились Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Города оцениваются по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений. В показатели входят городское управление, умный транспорт, инновации для городской среды, общественная и экологическая безопасность, туризм и многое другое.