В Башкирии из-за высокой пожароопасности ведется авиапатрулирование

На территории четырех районов республики наблюдается смог. Предположительно, дымку принесло в Башкирию из Югры, где бушуют лесные пожары, сообщили в МЧС. Высокая пожароопасность отмечается и в двух десятках районов республики. В небо уже подняли воздушный патруль.

Новый вираж в истории авиапатрулирования в Башкортостане. На смену Ан-2, или так называемым «кукурузникам», прилетели самолёты компактнее, причём не только в размерах, но и в способах подъёма в воздух.

На высоте в несколько сотен метров обычно двое: пилот и рядом лётчик-наблюдатель. Как правило, один отвечает за управление, второй – за передачу данных о пожаре. В этом году чаще выявляют очаги на ранних этапах. И в основном причина возгораний – в человеческой безответственности.

Благодаря замене Ан-2 сейчас на полёты тратят на треть меньше. Республику поделили на условные зоны. Уже сейчас на авиапатрулирование самолёты вылетают не только из аэропорта Уфы, как это было раньше, а с ближайшей стоянки. Сейчас в Башкортостане больше 10 самолётов, которые занимаются проверкой пожароопасности, есть также вертолёты.