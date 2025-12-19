Глава Башкирии поблагодарил Президента за высокую оценку работы региона

Радий Хабиров поблагодарил Президента Владимира Путина за высокую оценку работы и возможностей региона. Глава Башкортостана рассказал в соцсетях о проекте создания Российско-Таджикистанского индустриального парка. Его деятельность, по словам Радия Хабирова, будет направлена на развитие легкой и металлургической промышленности, станкостроения, там будут производить медоборудование.
Потенциальные резиденты в составе делегации республики уже побывали в Таджикистане. Развитие промышленной кооперации с зарубежными партнёрами – это важное направление внешнеэкономической деятельности в республике, подчеркнул Глава Башкортостана.