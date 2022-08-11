В Башкирии выполнили более 50% работ на Восточном выезде

В Восточном и Западном порталах установили подпорные стены. Их готовность составила 75%. Также рабочие продолжают обустраивать внешнюю гидроизоляцию и обратную засыпку Западного портала. Строители завершили работы по устройству свай на всех опорах будущего моста через реку, заканчивают сооружать бетонные конструкции опор эстакады. Вскоре они проложат новую дорогу за реку и возведут развязку.