Башкирский певец Элвин Грей сделал шокирующее заявление

Певец из Башкирии Элвин Грей (Радик Юльякшин) поделился с поклонниками неожиданной новостью.
После долгих раздумий артист решил закончить «национальный проект». В 2022 году Элвин Грей выпустит последние песни на башкирском и татарском языках. Певец решил завершить 16-летнюю карьеру на национальной сцене и двигаться дальше. Творческий путь на родном языке Радик Юльякшин намерен завершить большими концертами в 2023 году на таких площадках, как «Татнефть арена», «Уфа арена» и «Стадион Лужники» в Москве.
Сам Радик Юльякшин намерен переехать с женой в Москву. Артист сообщил, что у него почти готов целый альбом на русском языке, но вот продвигать его, разрываясь между двумя столицами, сложно.