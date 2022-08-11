Башкирский певец Элвин Грей сделал шокирующее заявление

Певец из Башкирии Элвин Грей (Радик Юльякшин) поделился с поклонниками неожиданной новостью.

Фото №1 - Башкирский певец Элвин Грей сделал шокирующее заявление

После долгих раздумий артист решил закончить «национальный проект». В 2022 году Элвин Грей выпустит последние песни на башкирском и татарском языках. Певец решил завершить 16-летнюю карьеру на национальной сцене и двигаться дальше. Творческий путь на родном языке Радик Юльякшин намерен завершить большими концертами в 2023 году на таких площадках, как «Татнефть арена», «Уфа арена» и «Стадион Лужники» в Москве.

Всё, что я мог, сделал. Надеюсь на понимание. Самое главное – дети через мой творческий репертуар начали интересоваться родным языком. Пора идти дальше.

Элвин Грей 

Сам Радик Юльякшин намерен переехать с женой в Москву. Артист сообщил, что у него почти готов целый альбом на русском языке, но вот продвигать его, разрываясь между двумя столицами, сложно.

Поэтому я и принял такое непростое для себя решение о переезде. Надеюсь, что совсем скоро вы услышите и увидите меня на федеральных каналах. Знаю, что кому-то не понравится такое моё решение. Но кто-то наоборот будет просто безмерно рад, что такой «раздражитель», как Элвин Грей, наконец-то уберётся с глаз долой.

Элвин Грей 
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