Башкирский певец Элвин Грей сделал шокирующее заявление

Поэтому я и принял такое непростое для себя решение о переезде. Надеюсь, что совсем скоро вы услышите и увидите меня на федеральных каналах. Знаю, что кому-то не понравится такое моё решение. Но кто-то наоборот будет просто безмерно рад, что такой «раздражитель», как Элвин Грей, наконец-то уберётся с глаз долой.

Элвин Грей