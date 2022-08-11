В Башкирии могут штрафовать пьяных отдыхающих на пляжах

В Башкирии намерены штрафовать граждан, которые отдыхают на пляжах республики в состоянии алкогольного опьянения. Такую инициативу обсудили на совещании по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.
На заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было поручено обеспечить патрулирование профилактическими группами мест массового отдыха людей на воде.
Вице-премьер подчеркнул необходимость усиления работы административных комиссий и в части взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов.