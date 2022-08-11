В Башкирии могут штрафовать пьяных отдыхающих на пляжах

В республике необходимо активизировать работу комиссий муниципальных образований по применению мер административного воздействия. В первую очередь эти меры необходимо применять к лицам, нарушающим правила охраны жизни людей на воде, употребляющим алкоголь в неположенных местах, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. Всего администрациями муниципалитетов создано 400 профилактических групп, общей численностью 952 человека.

Ирек Сагитов, вице-премьер правительства РБ