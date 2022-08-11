В Башкирии проходит «Неделя экологических дел»

В рамках республиканской «Недели экологических дел» планируется провести субботники в местах массового отдыха, на прибрежных зонах водоёмов и основных туристических маршрутах. К примеру, в Благовещенском районе привели в порядок территорию будущей аллеи, а собранный мусор отправили на переработку.

Экологический субботник на берегу реки Белой вблизи Благовещенска. Руководство администрации совместно с работниками промышленных предприятий, образовательных и культурных учреждений вышли на очистку территории от засохших деревьев и твердых бытовых отходов.

Жители Благовещенска провели субботник в рамках объявленной в республике «Недели экологических дел». После того, как площадку полностью очистят от мусора, здесь организуют аллею, названную в честь Дашковых, которые в 19 веке управляли местным заводом.

А это уже территория Уфимского района. До полигона ТБО всего 500 метров. Но кто-то считает, что проще вывалить мусор на полпути. Каждый понемногу, и в результате образуются горы твердых бытовых отходов. Члены Общероссийского народного фронта с экологами продолжают мониторить места несанкционированных свалок.