Молодые жители Башкирии могут получить до 1 млн рублей на соцпроекты

Напомним, в мае 2022 года подвели итоги первого сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон». Всего на конкурс было подано 14 013 заявок. 1063 участника получили 867 931 000 рублей на реализацию социально значимых инициатив, которые должны быть реализованы до июня 2023 года. Среди победителей — 27 жителей Башкортостана.