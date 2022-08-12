Молодые жители Башкирии могут получить до 1 млн рублей на соцпроекты

Жителей Башкортостана приглашают принять участие во втором конкурсе грантов от Федерального агентства по делам молодежи. В проекте смогут поучаствовать ребята от 14 до 35 лет. Участники проекта смогут получить до 1 млн рублей на реализацию социально значимых идей.
В конкурсе «Росмолодежь. Гранты 2 сезон» принимают участие социально значимые инициативы в 15 номинациях. Среди них — проекты, направленные на организацию занятости молодежи, развитие малых территорий и поддержку культурного диалога, противодействие экстремизма, экологическое просвещение, развитие и поддержку семейных ценностей. Полный список номинаций — на сайте.
Победители получат гранты до 1 млн рублей. Заявки принимают до 22 августа на сайте. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию (подтвердить аккаунт через Госуслуги), создать проект в разделе «Проекты» и подать созданный проект в разделе «Мероприятия».
Напомним, в мае 2022 года подвели итоги первого сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон». Всего на конкурс было подано 14 013 заявок. 1063 участника получили 867 931 000 рублей на реализацию социально значимых инициатив, которые должны быть реализованы до июня 2023 года. Среди победителей — 27 жителей Башкортостана.