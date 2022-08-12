В районе Башкирии поднимется проезд в автобусах

В Ишимбайском районе поднимется стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».

С 18 августа вырастет цена на таких маршрутах, как №107, №117 и №119. Также изменится и график движения этих автобусов — с ним можно ознакомиться на сайте компании.