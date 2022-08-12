В районе Башкирии поднимется проезд в автобусах

В Ишимбайском районе поднимется стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».
С 18 августа вырастет цена на таких маршрутах, как №107, №117 и №119. Также изменится и график движения этих автобусов — с ним можно ознакомиться на сайте компании.
За билет на маршруте №107 из Ишимбая в Уразбаево пассажиры будут платить 122 рубля (98 рублей — по карте «Алга»).
Цена проезда в автобусе №117 Ишимбай-Кинзебулатово увеличится до 49 рублей (39— по карте «Алга»).
Стоимость маршрута пригородного сообщения №119 «Ишимбай-Петровск-Карларово» возрастет до 83 рублей (прямой) и 120 рублей (обратный). По карте «Алга» — 66 и 96 рублей соответственно.