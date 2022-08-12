Водители из Башкирии подарили велосипеды детям Донбасса

Двухколесный транспорт башкирские водители приобрели на собственные средства и сами же доставили груз адресатам. До Луганска добрался 20-й гуманитарный конвой из Башкортостана.

Помимо стройматериалов для ремонта петровской школы имени Шаймуратова и продуктов питания для строителей, в фурах везли подарки местным ребятишкам.

Привезли велосипеды детям-сиротам, у которых отцы и матери погибли. Как своих уже встречают, сопровождают.

Между тем в 22-й школе имени героя России Шаймуратова уже заменили кровлю и все окна, фасадные работы завершены наполовину. Школьники получат новый футбольный стадион, просторный спортзал и столовую, в классах заменят мебель. По поручению главы Башкортостана капитальный ремонт должны завершить к новому учебному году.