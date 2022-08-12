В Башкирии проходят субботники в рамках «Недели экологических дел»

В Башкортостане продолжается «Неделя экологических дел». Цель акции – очистка территории водных объектов и мест отдыха, а также повышение экологической культуры населения.

Очередной субботник прошел в Нуримановском районе. Пластиковые бутылки, пакеты причиняют большой вред природе. А стеклянные бутылки, помимо этого, еще и могут стать причиной пожара. Участие в очистке территории принял и министр природопользования и экологии республики.

Осмотрели место, где жители отдыхают. В целом экологическая культура населения повышается из года в год. Мы не увидели большого скопления мусора. Но у нас есть принцип и лозунг, который провозглашает «Зеленая Башкирия»: «Принес – забери с собой».

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии проходят субботники в рамках «Недели экологических дел»

В Нуримановском районе планомерно проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок и уроки экопросвещения в школах. В рамках «Недели экологических дел» на субботник вышли сотрудники администрации района. Они очистили берега реки Салдыбаш. Менее чем за час было собрано два кузова с твердыми бытовыми отходами.

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