В Башкирии проходят субботники в рамках «Недели экологических дел»

Осмотрели место, где жители отдыхают. В целом экологическая культура населения повышается из года в год. Мы не увидели большого скопления мусора. Но у нас есть принцип и лозунг, который провозглашает «Зеленая Башкирия»: «Принес – забери с собой».

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан