В Башкирии проходят субботники в рамках «Недели экологических дел»

В Башкортостане продолжается «Неделя экологических дел». Цель акции – очистка территории водных объектов и мест отдыха, а также повышение экологической культуры населения.
Очередной субботник прошел в Нуримановском районе. Пластиковые бутылки, пакеты причиняют большой вред природе. А стеклянные бутылки, помимо этого, еще и могут стать причиной пожара. Участие в очистке территории принял и министр природопользования и экологии республики.
В Нуримановском районе планомерно проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок и уроки экопросвещения в школах. В рамках «Недели экологических дел» на субботник вышли сотрудники администрации района. Они очистили берега реки Салдыбаш. Менее чем за час было собрано два кузова с твердыми бытовыми отходами.