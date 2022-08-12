В Уфе проходит Предпринимательский сабантуй – 2022

Мероприятие уже третье по счету. В этот раз основной тематикой стали отдых и туризм. На набережной Белой раскинулась ярмарка, где республиканские производители представили свои продукты, а ремесленники сделанные своими руками украшения и сувениры.

Глава администрации Уфы Ратмир Малиев отметил, что туристический потенциал большой. К тому же недавно столица победила в конкурсе Ростуризма, выиграв 215 млн рублей. Деньги пойдут на обустройство туристических центров.