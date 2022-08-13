В Башкирии 14 августа пройдут два медовых фестиваля

В Башкирии 14 августа запланировано проведение двух вкусных фестивалей на тему меда. Мероприятия пройдут в Бирске и Мелеузовском районе.

В Центре Управления Республикой рассказали, что в Бирске 14 августа II Бирский полумарафон «Дикий мед» начнется с 8 утра. Все действие будет проходить на Октябрьской площади. В этот день будут организованы полумарафон, медовая и ремесленная ярмарки. Также запланированы чествование тренеров и спортсменов города и открытие музея «Лавка купца Чиркова».