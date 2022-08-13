Минпросвещения: школы России начнут новый учебный год в очном режим

В России завершилась подготовка школ к новому учебному году. Проходит процесс проверки общеобразовательных учреждений сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора.

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Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что в стране более 40 000 школ, и на данный момент все они готовы к новом учебному году, укомплектованы учителями.

Также Сергей Кравцов заявил, что обучение будет проводиться в очном режиме. Школы на сегодня обеспечены необходимым для образовательного процесса оборудованием.

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