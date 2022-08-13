В Башкирии разыскивают без вести пропавшего в июле мужчину

В Краснокамском районе Башкирии пропал мужчина - Владимир Иванович Бакиров 1970 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 24 июля этого года.

Фото №1 - В Башкирии разыскивают без вести пропавшего в июле мужчину

В тот день мужчина ушел с берега озера «Найдан», которое расположено в трех километрах от села Новокабаново, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Где он находится сейчас, неизвестно.

Приметы гражданина: рост 173 сантиметра, короткие русые волосы, плотное телосложение. В день пропажи Владимир Бакиров был одет в черную кепку, синие шорты, светлую футболку и сланцы.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Краснокамскому району по телефонам: д/ч 8(34759) 7-72-02, 8-999-741-1178, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по Башкирии

Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

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