В Башкирии разыскивают без вести пропавшего в июле мужчину

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Краснокамскому району по телефонам: д/ч 8(34759) 7-72-02, 8-999-741-1178, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по Башкирии