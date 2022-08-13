В Башкирии разыскивают без вести пропавшего в июле мужчину

В Краснокамском районе Башкирии пропал мужчина - Владимир Иванович Бакиров 1970 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 24 июля этого года.
В тот день мужчина ушел с берега озера «Найдан», которое расположено в трех километрах от села Новокабаново, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Где он находится сейчас, неизвестно.
Приметы гражданина: рост 173 сантиметра, короткие русые волосы, плотное телосложение. В день пропажи Владимир Бакиров был одет в черную кепку, синие шорты, светлую футболку и сланцы.
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии