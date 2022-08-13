В Уфе продолжаются рейды по несанкционированным пляжам

Дети, сорвавшиеся с пирса в воду, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом телеканалу БСТ сообщили в Минздраве. Малыши пока не транспортабельны, у одного из них наблюдается положительная динамика. ЧП произошло накануне в селе Караидель. Пострадавшие – двоюродные братья, обоим нет и двух лет. Спасатели напоминают: необходимо внимательно следить за детьми, когда те находится возле воды. Сегодня в Уфе сотрудники Управления гражданской защиты провели профилактический рейд на несанкционированных пляжах.

Казалось бы, понимание достигнуто. Мужчины пообещали сидеть на берегу по соседству с бутылкой алкоголя. Но стоило сотрудникам Управления гражданской защиты отойти, как отдыхающие полезли в воду, видимо, проверить информацию.

Фантомный друг из ФСБ мужчин не спас. Покачиваясь, им всё же пришлось покинуть несанкционированный пляж, не понимая, что, возможно, сотрудники УГЗ спасли кому-то из них жизнь. Такой тип купающихся спасателям хорош знаком.

Но и на трезвую голову люди совершают поступки, которое могут стоить им жизни. Берег Белой, недалеко от Монумента Дружба, – одно из самых популярных мест. Здесь расположен пляж «Солнечный». Дно изведано, очищено, патрулируют спасатели. А вот рядом – дикие места.

Как раз накануне здесь спасли людей. И это большая удача. Так как пляж несанкционированный, спасателей нет.

Рейды сотрудники УГЗ проводят и на воде, и на суше. Пытаясь докричаться до людей.