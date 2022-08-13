Аграриев Башкирии призвали не продавать зерно до повышения цен

Минсельхоз Башкирии призывает аграриев не выставлять зерно на продажу, а попридержать новый урожай до хороших цен, чтобы выйти на показатели рентабельности. Между тем к отметке в миллион тонн приближается намолоченный урожай с полей республики. Кроме того, хлеборобы уже готовятся к очередной посевной. В лидерах – хозяйства Стерлитамакского района.

Пшеница льется в кузов, будто водопад. За пару минут 8-тонный бункер опустошается, и уборочный комплекс снова встает на линию. До следующей остановки для выгрузки не более 15 минут, говорит оператор комбайна Александр Гречко. Пшеница в этом году выросло густая, а сами колосья наливные. Поэтому скорость не более 5 км/ч.

Можно сказать, что урожайность чуть ли не три раза выше, чем в прошлом году. В том году засуха сильная была. Рожь до этого убирали, потом поле ячменное подошло, ячмень убрали – 320 гектаров. Заехали обратно на озимую пшеницу. Александр Гречко, оператор комбайна

Работы много. На этом поле в 340 гектаров работают сразу шесть комбайнов. Здесь сорт пшеницы Безенчукская 380 – весьма устойчивая к непростым погодным условиям, отмечают агрономы. Она занимает в агропредприятии им Калинина больше всего площадей. И в этом году дает урожай не менее 50 центнеров с гектара. Таких показателей достигли благодаря грамотной работе по подкормке.

По весне у нас густота не соответствовала, по склеротине повыбивала. Густота снизилась. Был вопрос о пересеве данного поля, критическая ситуация. Приняли решение – оставить поле, поработать над ним. Сейчас смотрим и довольны своим результатом. Александр Веретенников, главный агроном агропредприятия им. Калинина

Часть урожая с этого поля также направят в семенной фонд. Зерновыми в агропредприятии им. Калинина занято 23 тысячи гектаров. Озимая рожь уже убрана, на очереди еще и ячменные поля. Всего в Стерлитамакском районе около 75 тысяч гектаров зерновых. На полях все 130 комбайнов.

Прибавка в день у нас идет от 10 до 12 тысяч тонн по району. Если все будет нормально, нам надо еще дней десять. Озимые в течение трех-четырех дней закончим. В день убирается около четырех тысяч гектаров. Виктор Бульц, главный агроном Стерлитамакского района

Однако недостаточно убрать пшеницу с поля. Ее еще нужно и правильно сохранить. И для этого нужно вычислить влажность и при необходимости просушить.

Грузовики выгружают зерно с поля на эту площадку, отсюда оно уже поступает на завод для первичной обработки, а затем, если потребуется, на сушилку. Влажность пшеницы должна быть не более 12% для длительного хранения. А в сутки такой завод может переработать до 1,5 тысячи тонн зерна.