В России коронавирус выявили почти у 29 тысяч человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
За последние сутки коронавирус выявили у 28 982 человек (18 881 958), выздоровели – 14 942 (18 136 077), скончались – 54 (383 125). Госпитализация потребовалась 1790 зараженным.
В Башкирии суточная заболеваемость коронавирусом также растет. За сутки коронавирус выявили у 192 человек (293 755), выздоровели – 140 (286 920). Смертей не зафиксировано. За всё время пандемии скончался 5781 человек. Госпитализация потребовалась 29 заболевшим.