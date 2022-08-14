В России коронавирус выявили почти у 29 тысяч человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

В Башкирии суточная заболеваемость коронавирусом также растет. За сутки коронавирус выявили у 192 человек (293 755), выздоровели – 140 (286 920). Смертей не зафиксировано. За всё время пандемии скончался 5781 человек. Госпитализация потребовалась 29 заболевшим.