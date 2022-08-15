В Уфе восстановили движение на участке, где провалился грунт

В башкирской столице восстановили движение транспорта на участке, где весной провалился грунт. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.
Дорожные службы занимались устранением провала, укрепляли грунт, закачивали бетон, проводили работы по укреплению тоннеля. В ближайшие дни запланировано нанесение разметки на участке.
Напомним, в мае, в результате провала на месте образовалась воронка диаметром 50 метров и глубиной пять метров. Грунт провалился при строительстве Восточного выезда из города.