Археологи Башкирии отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают археологи – люди, которые отыскивают и расшифровывают «черные ящики» истории. Сейчас башкирские учёные совместно с коллегами из других регионов активно изучают Уразгильдинское городище в Татышлинском районе.
Недаром археологов называют детективами прошлого. Ведь кому ещё по силам в толще земли посреди леса отыскать следы пребывания средневекового человека. С помощью своего основного полевого инструмента – лопаты – специалисты и волонтеры раскапывают почву слой за слоем, пытаясь найти разгадку древнего поселения.
На этом месте, по предположению учёных, полторы тысячи лет назад было укрепление, в котором проживали люди. Как полагают, тогда здесь не было деревьев, а холмы служили для местных не только убежищем, но и площадкой для земледелия.
Эти перегородки по-научному называются бровки. Это вовсе не стены древнего жилища, как можно было подумать. Археологи оставляют их специально, чтобы по ним изучать формирование культурного слоя. После того, как во время раскопок дойдут до самого нижнего, бровки полностью снесут.
Уразгильдинское городище в Татышлинском районе представляет большой интерес для учёных и из других регионов.
Понаблюдать за ходом раскопок сегодня пришли дети. Прямо на территории городища для них организовали лекторий, на котором учёные рассказали об истории места и об особенностях своей работы. Реализуемый на средства президентских грантов проект «Познавая прошлое, формирую будущее» позволил охватить тысячу учеников, которые смогли поближе познакомиться с археологией.
Городище, кстати, в 80-е годы обнаружил местный учитель истории, который в общей сложности открыл в районе около 20 подобных памятников археологии.
Находки действительно редко представляют материальную ценность. Вот то немногое, что учёным удалось обнаружить на местах древних захоронений. Эту вазу, например, нашли в одном из могильников, внутри сосуда была кость животного. Ученые полагают, что таким образом древние люди символически оставляли в гробнице заупокойную пищу. С этим, кстати, у археологов связаны и определенные суеверия.
В День археолога на телеканале БСТ состоялась премьера цикла передач «Археостан». В выпусках можно будет более подробно узнать о найденных на территории Башкортостана находках, об особенностях экспедиций и, конечно, о людях, которые своими руками создают целые эпохи.