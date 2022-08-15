Археологи Башкирии отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают археологи – люди, которые отыскивают и расшифровывают «черные ящики» истории. Сейчас башкирские учёные совместно с коллегами из других регионов активно изучают Уразгильдинское городище в Татышлинском районе.

Недаром археологов называют детективами прошлого. Ведь кому ещё по силам в толще земли посреди леса отыскать следы пребывания средневекового человека. С помощью своего основного полевого инструмента – лопаты – специалисты и волонтеры раскапывают почву слой за слоем, пытаясь найти разгадку древнего поселения.

Я искусствовед, а для искусствоведов все древние эпохи важны. Археологи, по сути, изучают что-то, с чем потом уже мы можем работать и как-то интерпретировать в дальнейшем. Полина Штукатурова, волонтер /Москва/

На этом месте, по предположению учёных, полторы тысячи лет назад было укрепление, в котором проживали люди. Как полагают, тогда здесь не было деревьев, а холмы служили для местных не только убежищем, но и площадкой для земледелия.

Эти перегородки по-научному называются бровки. Это вовсе не стены древнего жилища, как можно было подумать. Археологи оставляют их специально, чтобы по ним изучать формирование культурного слоя. После того, как во время раскопок дойдут до самого нижнего, бровки полностью снесут.

Уразгильдинское городище в Татышлинском районе представляет большой интерес для учёных и из других регионов.

Культуры не имеют современных административных границ. Если ты хочешь узнать, как эти люди жили на разных территориях, была ли какая-то специфика за Камой, перед Камой, за Белой, перед Белой, ты должен знать материал шире, чем свой нынешний регион. Башкирия в этом смысле богата памятниками разных эпох, в том числе тех, которых нет в других местах. В Удмуртии, например, нет ни одного памятника палеолита, а в Башкирии они представлены. Александр Краснопёров, кандидат исторических наук /Ижевск/

Понаблюдать за ходом раскопок сегодня пришли дети. Прямо на территории городища для них организовали лекторий, на котором учёные рассказали об истории места и об особенностях своей работы. Реализуемый на средства президентских грантов проект «Познавая прошлое, формирую будущее» позволил охватить тысячу учеников, которые смогли поближе познакомиться с археологией.

Я на уроках истории им всегда только по учебнику рассказывала, показывала, или по интернету, а вот наглядно они ни разу не видели, как происходят раскопки. Мы им сегодня утром сказали, и все кое-как поместились в автобус – думали, два рейса придется делать. Наталья Гарифуллина, учитель истории школы с. Уразгильды

Городище, кстати, в 80-е годы обнаружил местный учитель истории, который в общей сложности открыл в районе около 20 подобных памятников археологии.

Для нас важно узнать, как эти люди создавать эти сооружения, эти грандиозные стены, валы. Для археологов уникальность находки не золото и бриллианты, важен контекст. Вещь может быть неприглядная на первый взгляд, костяная, железная, ржавая, полуразрушенная, но она может иметь очень важное историческое значение. Александр Колонских, младший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Кузеева УФИЦ РАН

Находки действительно редко представляют материальную ценность. Вот то немногое, что учёным удалось обнаружить на местах древних захоронений. Эту вазу, например, нашли в одном из могильников, внутри сосуда была кость животного. Ученые полагают, что таким образом древние люди символически оставляли в гробнице заупокойную пищу. С этим, кстати, у археологов связаны и определенные суеверия.

Иногда подшучиваем над молодыми студентами или волонтерами, которые в первый раз приехали: если они видят в первый раз украшение в погребении, пытаются сразу примерить его. Мы говорим: вот ты навлек на себя беду, разбудил древнее зло. Ну это шутка такая. Айнур Тузбеков, научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Кузеева УФИЦ РАН