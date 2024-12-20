Радий Хабиров поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

Сегодня в стране отмечается День работника органов безопасности. Профессиональный праздник отмечают сотрудники ФСБ. Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил коллектив Управления Федеральной службы безопасности по республике.
Руководитель региона отметил, что спецслужбы всегда играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и суверенитета страны. Также с поздравительным обращением выступил руководитель управления Игорь Кочнев.
Радий Хабиров и Игорь Кочнев вручили государственные награды страны и республики наиболее отличившимся сотрудникам управления. Ордена, медали и почетные грамоты получили специалисты за заслуги в обеспечении безопасности.