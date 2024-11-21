Радий Хабиров поздравил участковых с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 101-й годовщины со дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД, прошло на Советской площади.
Руководитель региона вручил денежные сертификаты победителям республиканского конкурса профессионального мастерства. Участковых называют универсальными солдатами правопорядка. Их работа основана на постоянном общении с людьми. Слово — их главное оружие.
Среди награждаемых — участковый уполномоченный полиции, капитан Мансур Муратшин из Абзелиловского района. Недавно он стал призёром всероссийского конкурса «Народный участковый-2024», в котором занял третье место. Сотрудник полиции получил большую поддержку от местных жителей из деревень и сёл, где работает. С детства мечтал носить форму, как отец, который работал пожарным. Но Мансур Муратшин выбрал работу в МВД.
Наград были удостоены также и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, и инспекторы, осуществляющие административный надзор за освобождёнными из мест лишения свободы. Часто эта работа ложится на женские плечи.