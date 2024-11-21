Радий Хабиров поздравил участковых с профессиональным праздником

От имени всех жителей республики благодарю вас за отличную службу. Вы всегда находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. С вашей помощью раскрывается каждое четвёртое преступление. Во многом на вас ложится большая ответственность за профилактику и пресечение правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на вверенных вам участках.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан