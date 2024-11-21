Радий Хабиров поздравил участковых с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 101-й годовщины со дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД, прошло на Советской площади.

Руководитель региона вручил денежные сертификаты победителям республиканского конкурса профессионального мастерства. Участковых называют универсальными солдатами правопорядка. Их работа основана на постоянном общении с людьми. Слово — их главное оружие.

От имени всех жителей республики благодарю вас за отличную службу. Вы всегда находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. С вашей помощью раскрывается каждое четвёртое преступление. Во многом на вас ложится большая ответственность за профилактику и пресечение правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на вверенных вам участках.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всегда неизменной остаётся ваша роль на обслуживаемой территории. Это активное взаимодействие с населением, общественностью и оперативными подразделениями полиции Башкортостана.

Александр Прядко, министр внутренних дел по Республике Башкортостан

Среди награждаемых — участковый уполномоченный полиции, капитан Мансур Муратшин из Абзелиловского района. Недавно он стал призёром всероссийского конкурса «Народный участковый-2024», в котором занял третье место. Сотрудник полиции получил большую поддержку от местных жителей из деревень и сёл, где работает. С детства мечтал носить форму, как отец, который работал пожарным. Но Мансур Муратшин выбрал работу в МВД.

Наград были удостоены также и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, и инспекторы, осуществляющие административный надзор за освобождёнными из мест лишения свободы. Часто эта работа ложится на женские плечи.

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