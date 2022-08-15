Президент России заявил о превосходстве оружия по сравнению с зарубежными аналогами

На открытии форума «Армия – 2022» президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что многие образцы российского оружия на десятилетия опережают зарубежные аналоги. По словам главы государства, высокоточное оружие и робототехника, боевые комплексы определят будущее вооруженных сил.
Также президент добавил, что жители России гордятся армией и флотом страны, которые надежно обеспечивают безопасность. Кроме того, Владимир Путин акцентировал внимание на союзниках России на разных континентах.
Президент подчеркнул, что эти государства сделали свой выбор в пользу суверенитета, и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.