Президент России заявил о превосходстве оружия по сравнению с зарубежными аналогами

На открытии форума «Армия – 2022» президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что многие образцы российского оружия на десятилетия опережают зарубежные аналоги. По словам главы государства, высокоточное оружие и робототехника, боевые комплексы определят будущее вооруженных сил.

Также президент добавил, что жители России гордятся армией и флотом страны, которые надежно обеспечивают безопасность. Кроме того, Владимир Путин акцентировал внимание на союзниках России на разных континентах.