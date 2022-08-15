Компания Wildberries сменила название на русскоязычное

Маркетплейс Wildberries поменял свое название. Теперь платформа называется «Ягодки».
На главной странице сайта расположено новое название, однако ссылка осталась прежней. Официальные представители платформы отказались от комментариев.
Ранее руководство сайта уже допускало смену названия. На форуме "Неделя российского ритейла — 2022" глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что многие российские компании благодаря иностранным названиям хотят привлечь клиентов. Тогда генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в дискуссии с участниками отметила, что подумает над ребрендингом.