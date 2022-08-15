Владимир Путин заявляет о необходимости вовремя и жестко реагировать на проявления расизма и нацизма

На открытии форума «Армия – 2022» президент России Владимир Путин заявил, что страны мира обязаны жестко реагировать на проявления русофобии, нацизма, расизма и противодействовать попыткам фальсификации истории. В рамках форума также пройдет Международный антифашистский конгресс.

"Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - сказал президент России.