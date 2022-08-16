Лесничества Башкирии получили новую лесопатрульную технику

Модели оснащены даже шноркелями, которые позволяют преодолевать водные препятствия. Это актуально, потому что даже если взять Инзерскую зону, то у нас было много пожаров, когда приходилось переезжать вброд или переправляться на лодках через реки. Полный привод, комфорт. С точки зрения безопасности мы установим «ГЛОНАСС» и тревожные кнопки, как у нас на всех автомобилях. Потому что безопасность инспекторов имеет для нас большое значение.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан