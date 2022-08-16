Лесничества Башкирии получили новую лесопатрульную технику

Более 20 автомобилей укрепят материально-техническую базу учреждений.  Это машины УАЗ, LADA Niva Legend и LADA Niva Travel. Они имеют повышенную проходимость, поэтому на них можно проводить патрулирование в самых отдаленных участках лесного фонда.

Общая сумма закупки составила около 30 млн. рублей. Средства выделены из федерального бюджета. К слову, за последние три года в общей сложности инспекторы получи 75 новых автомобилей для патрулирования. В ведомстве говорят, что новая техника поможет лесничим более оперативно выявлять нарушения, в то числе незаконные вырубки и нарушение требований пожарной безопасности.

Модели оснащены даже шноркелями, которые позволяют преодолевать водные препятствия. Это актуально, потому что даже  если взять Инзерскую зону, то у нас было много пожаров, когда приходилось переезжать вброд или переправляться на лодках через реки. Полный привод, комфорт. С точки зрения безопасности мы установим «ГЛОНАСС» и тревожные кнопки, как у нас на всех автомобилях. Потому что безопасность инспекторов имеет для нас большое значение.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан
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