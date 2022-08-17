В Уфе обновленный Театр кукол сможет вмещать больше зрителей

В Уфе идёт глобальная реконструкция Театра кукол. Ирина Сухарева, руководитель сообщества многодетных семей РБ «МногодетОК», «Российские Студенческие Отряды» и депутат города Уфа, рассказала о ходе ремонтных работ.
Реконструкция театра находится в активном процессе. На территории работают несколько бригад строителей, привлечена спецтехника, к театру завозят необходимые стройматериалы.
Ирина Сухарева, амбассадор Театра кукол, сообщила, что помимо внешней и внутренней реконструкции, в театре будет расширен зрительный зал. Он сможет вмешать 300 зрителей, что на 135 больше, чем сейчас. Также будет благоустроен сквер «Сказка», который расположен прямо перед театром.