В школе Мечетлинского района завершается капремонт

Учебное заведение в селе Большая Ока вошло в федеральную программу. К работам приступили еще в апреле. Уже полностью изменился и внешний облик школы, и внутреннее убранство.
Строители обещают успеть к началу учебного года. Межведомственная комиссия тем временем проверила готовность полсотни образовательных организаций. Оценивается состояние материальной базы, укомплектованность учебниками и пособиями, благоустройство территорий, а также доступность учебных учреждений для маломобильных групп населения.