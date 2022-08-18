В Башкирии могут продлить льготы по взносам на капремонт

Депутаты Башкирии выступили с предложением продлить действие льгот по взносам на капитальный ремонт для определенной категории граждан.

Фото №1 - В Башкирии могут продлить льготы по взносам на капремонт

Госсобрание намерено рассмотреть инициативу. Льготы планируют продлить до конца 2024 года. При этом по действующему законодательству их действие истекает уже в конце 2022 года.

Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше компенсируется половина суммы взноса на капремонт, а в возрасте 80 лет и старше – 100%. При этом льгота предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим отдельно или в семье с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II группы.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, затраты республиканского бюджета на реализацию закона составят 40,3 млн рублей в 2023 году и 44,9 млн рублей — в 2024 году.

Расходы на исполнение закона будут предусмотрены бюджетом на последующую трехлетку. Документ направлен на сохранение стабильности и социальной защищенности граждан.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии