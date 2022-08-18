В Башкирии могут продлить льготы по взносам на капремонт

Депутаты Башкирии выступили с предложением продлить действие льгот по взносам на капитальный ремонт для определенной категории граждан.
Госсобрание намерено рассмотреть инициативу. Льготы планируют продлить до конца 2024 года. При этом по действующему законодательству их действие истекает уже в конце 2022 года.
Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше компенсируется половина суммы взноса на капремонт, а в возрасте 80 лет и старше – 100%. При этом льгота предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим отдельно или в семье с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II группы.
По словам спикера парламента Константина Толкачева, затраты республиканского бюджета на реализацию закона составят 40,3 млн рублей в 2023 году и 44,9 млн рублей — в 2024 году.