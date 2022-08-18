В Башкирии могут продлить льготы по взносам на капремонт

Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше компенсируется половина суммы взноса на капремонт, а в возрасте 80 лет и старше – 100%. При этом льгота предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим отдельно или в семье с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II группы.