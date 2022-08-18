Эксперты рассказали, как снизить аварийность на дорогах Башкирии

В Башкирии фиксируется большое количество дорожно-транспортных происшествий. Чтобы снизить аварийность на дорогах, Радий Хабиров поручил создать соответствующую программу. Разработкой постановления занимаются специалисты министерства транспорта и ГИБДД. Корреспонденты ИА «Башинформ» поговорили с экспертами и выяснили, как можно повысить безопасность на дорогах республики.
Статистику испортил июль
За первые семь месяцев 2022 года аварийность на дорогах республики снизилась в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. По данным республиканского управления ГИБДД, количество ДТП сократилось на 13,4%, пострадавших в них стало меньше на 10,8% (до 2251 человек), число погибших уменьшилось на 17,3% (до 201 человека). Между тем, всплеск аварийности произошел в июле, когда жертвами смертельных ДТП в Башкирии стали 52 человека.
Несмотря на общую позитивную динамику, в некоторых районах (Бакалинском, Благоварском, Дюртюлинском, Илишевском, Караидельском, Мишкинском, Нуримановском, Стерлитамакском, Чекмагушевском, Чишминских) аварийность выросла. Особую тревогу вызывает то, что в ДТП нередко страдают дети. Так, с начала года в 235 авариях погибли 8 детей, а 258 были ранены. Это веский аргумент в пользу того, что работу необходимо усилить, поэтому Радий Хабиров и требует не останавливаться на достигнутом.
Аварии можно предупредить
Стратегия борьбы с аварийностью, принятая в республике, направлена на предупреждение аварийных ситуаций. Среди реализуемых мер — применение комплексов фотовидеофиксации нарушений. По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева, которое он высказал в эфире программы «Честно говоря», комплексы фотовидеофиксации повышают сознательность участников дорожного движения, «дисциплинируют водителей очень сильно». Сейчас на дорогах Башкирии — более 1800 камер, их постоянное перемещение на наиболее проблемные участки позволяет повысить эффективность оборудования. Более того, с 10 августа 2022 года функционал камер значительно расширен.
О масштабе нарушений, которые ранее уходили из поля зрения камер, говорит статистика последних недель. Так, с 20 июля по 15 августа выписан 91 штраф на выезд на встречную полосу и 851 — за превышение скорости.
Контроль скоростного режима — эффективный способ снижения аварийности. Чаще всего причиной смертельных ДТП становятся обгоны и как следствие, выезд на встречную полосу и лобовое столкновение. Помимо камер, предотвратить их помогают элементы дорожной инфраструктуры, дисциплинирующие водителей: предупреждающие знаки, искусственные неровности (их называют также «лежачими полицейскими»), шумовые полосы.
Ограничительные меры не дадут желаемого результата, если участники движения не воспринимают безопасное поведение на дороге как норму. По мнению начальника УГИБДД МВД по РБ Владимира Севастьянова, для этого необходимо усилить просветительскую работу, особенно с детьми и молодежью.
В республике уже есть положительный опыт программного решения проблемы с аварийности. Смертность на дорогах республики за последние 10 лет снизилась вдвое: 8 лет назад она доходила до 1000 человек в год, а в 2021 году было только 440 погибших, уменьшилось и число тяжело пострадавших в ДТП. В этом помогла в том числе и реализация проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого на участках, где требуется повышенное внимание, монтируют электроосвещение, обустраивают тротуары, пешеходные переходы, барьерные ограждения и т. д.
По мнению депутата Госдумы, а в недавнем прошлом главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, эту работу нужно продолжать.
Доверить реализацию профессионалам
Начальник отдела транспортного планирования проектного института «Башкирдортранспроект» Азамат Хатмуллин предлагает рассматривать отдельно меры безопасности, связанные с организацией дорожного движения, и повышение грамотности, культуры автолюбителей и пешеходов.
Эксперт считает необходимым переустройство городских перекрестков, многие их которых имеют большие радиусы, в которые водители «влетают» на скорости, не видя пешеходов, велосипедистов. Эти радиусы необходимо уменьшить до нормативных размеров.
С важностью приведения городских перекрестков в нормативное состояние, что позволит водителям лучше видеть пешеходов, велосипедистов и необходимостью обустройства «островков безопасности» согласен другой транспортный эксперт, уфимский архитектор Семен Кучеров, назвавший эти меры в качестве первоочередных для повышения безопасности движения в городе.
Однако только зафиксировать благие намерения на бумаге недостаточно, по мнению Азамата Хатмуллина, чтобы воплощать их в жизнь, необходима группа специалистов, «которые будут с утра до вечера работать над реализацией».
Руководитель республики дал на разработку программы три месяца. В ноябре ее обсудят и определят источники финансирования, а к реализации приступят в начале 2023 года. Любой житель республики также может присоединиться к обсуждению актуальной проблемы. Предложения по снижению аварийности на дорогах можно прислать на почту редакции — [email protected] (с пометкой «Безопасность дорожного движения»).