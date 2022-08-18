Эксперты рассказали, как снизить аварийность на дорогах Башкирии

В республике уже есть положительный опыт программного решения проблемы с аварийности. Смертность на дорогах республики за последние 10 лет снизилась вдвое: 8 лет назад она доходила до 1000 человек в год, а в 2021 году было только 440 погибших, уменьшилось и число тяжело пострадавших в ДТП. В этом помогла в том числе и реализация проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого на участках, где требуется повышенное внимание, монтируют электроосвещение, обустраивают тротуары, пешеходные переходы, барьерные ограждения и т. д.