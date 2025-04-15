В Башкирии усилили контроль за пешеходами на дорогах

С начала года на дорогах республики уже зарегистрировали 160 случаев ДТП с пешеходами. Из них 13 погибли, а 152 получили травмы разных степеней тяжести. Напомним, на днях в Белебеевском районе сбили восьмилетнюю девочку, перебегающую дорогу по зебре. Ее состояние все еще оценивают как тяжелое. В республике стартовала акция «Пешеход», направленная на информирование и проведение разъяснительных бесед с детьми и взрослыми.

На этих шокирующих кадрах в селе Приютово Белебеевского района водитель сбил восьмилетнюю девочку, перебегающую дорогу на пешеходном переходе. От удара ребенка отбросило на несколько метров. По последним данным от Минздрава республики, пострадавшей оказали необходимую помощь. Ее благополучно доставили вертолетом в Уфу и госпитализировали в реанимацию РДКБ. Состояние на момент поступления оставалось тяжелым. Как говорят специалисты, с наступлением теплой погоды ДТП с участием детей происходят все чаще.

Поэтому необходимо быть предельно внимательным на дорогах. Аргумент в этом случае — статистика. Пешеходы по-прежнему остаются одной из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. По последним данным, с ними в текущем году на дорогах республики зарегистрировали 160 случаев ДТП.

Из них погибли 13 человек, а травмированы 152. Ночные происшествия превосходят дневные по степени тяжести последствий. Так, сегодня в регионе вновь стартовала профилактическая операция «Пешеход».

В эти дни экипажи сотрудников Госавтоинспекции будут нести службу на наиболее оживленных перекрестках, вблизи регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, в утренние и вечерние часы будут приближены к образовательным организациям. С детьми и их родителями будут проведены разъяснительные беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Культуру поведения на дороге прививают с детства. Отряды юных инспекторов движения существуют больше полувека. В центре образования № 10 ребята занимаются профилактической работой в стенах школы.