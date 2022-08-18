Алсу Мингазова рассказала о строительстве центра гребного слалома в Уфе

Уроженка Башкирии, чемпионка мира по гребному слалому и амбассадор строящегося центра гребного слалома в Уфе Алсу Мингазова рассказал о ходе строительных работ.
Центр гребного слалома в Уфе входит в перечень объектов к 450-летию города, поэтому ремонтные работы идут строго по графику.
Алсу Миназова сообщила, что на день на спортивном объекте проведены подготовительные работы. В частности, обустроены временные подъездные пути, ограждение строительной площадки, выполнена бетонная подготовка основного канала и стартового бассейна, выполнено армирование и бетонирование плиты днища канала и стартового бассейна, армирование и бетонирование стен канала.
Напомним, 20 августа в Окуловке (Новгородская область) стартует чемпионат России по гребному слалому. В настоящее время Алсу Мингазова готовится к выступлению на соревнованиях.