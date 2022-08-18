Алсу Мингазова рассказала о строительстве центра гребного слалома в Уфе

Уроженка Башкирии, чемпионка мира по гребному слалому и амбассадор строящегося центра гребного слалома в Уфе Алсу Мингазова рассказал о ходе строительных работ.

Фото №1 - Алсу Мингазова рассказала о строительстве центра гребного слалома в Уфе

Центр гребного слалома в Уфе входит в перечень объектов к 450-летию города, поэтому ремонтные работы идут строго по графику.

Алсу Миназова сообщила, что на день на спортивном объекте проведены подготовительные работы. В частности, обустроены временные подъездные пути, ограждение строительной площадки, выполнена бетонная подготовка основного канала и стартового бассейна, выполнено армирование и бетонирование плиты днища канала и стартового бассейна, армирование и бетонирование стен канала.

В Башкирии около 20 лет ждали и готовились к строительству такого комплекса. Возведение началось при поддержке Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чему мы все очень рады и благодарны Сергею Викторовичу! Я жду с нетерпением, как и вы, когда в Уфе достроится комплекс, и мы на своей родной земле в одном из крупнейших комплексов нашей страны, будем принимать соревнования всероссийского и мирового масштаба.

Алсу Мингазова

Напомним, 20 августа в Окуловке (Новгородская область) стартует чемпионат России по гребному слалому. В настоящее время Алсу Мингазова готовится к выступлению на соревнованиях.

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