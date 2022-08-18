Алсу Мингазова рассказала о строительстве центра гребного слалома в Уфе

В Башкирии около 20 лет ждали и готовились к строительству такого комплекса. Возведение началось при поддержке Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чему мы все очень рады и благодарны Сергею Викторовичу! Я жду с нетерпением, как и вы, когда в Уфе достроится комплекс, и мы на своей родной земле в одном из крупнейших комплексов нашей страны, будем принимать соревнования всероссийского и мирового масштаба.

Алсу Мингазова