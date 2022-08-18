В День республики в Уфе откроют памятник генералу Шаймуратову

День республики отметят открытием памятника Герою России Минигали Шаймуратову и праздничным салютом. Праздник пройдет в Башкирии с учетом антиковидных ограничений. Распоряжение об этом подписал Радий Хабиров. 

Фото №1 - В День республики в Уфе откроют памятник генералу Шаймуратову

Ключевые торжества пройдут на Советской площади. Об этом сегодня говорили на заседании оргкомитета. Во время церемонии открытия памятника легендарному комдиву состоится посвящение в «шаймуратовцы» 500 учащихся из 20 школ республики. Зрители также смогут увидеть фрагменты из спектакля «Потомки Салавата не отступят», концерт и масштабное mapping-шоу.

Телеканал БСТ организует прямую трансляцию с Советской площади. Повсеместно пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Завершающим аккордом Дня республики станет праздничный салют, который озарит небо перед уфимским горсоветом в 22:00.

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