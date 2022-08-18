В День республики в Уфе откроют памятник генералу Шаймуратову

День республики отметят открытием памятника Герою России Минигали Шаймуратову и праздничным салютом. Праздник пройдет в Башкирии с учетом антиковидных ограничений. Распоряжение об этом подписал Радий Хабиров.
Ключевые торжества пройдут на Советской площади. Об этом сегодня говорили на заседании оргкомитета. Во время церемонии открытия памятника легендарному комдиву состоится посвящение в «шаймуратовцы» 500 учащихся из 20 школ республики. Зрители также смогут увидеть фрагменты из спектакля «Потомки Салавата не отступят», концерт и масштабное mapping-шоу.
Телеканал БСТ организует прямую трансляцию с Советской площади. Повсеместно пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Завершающим аккордом Дня республики станет праздничный салют, который озарит небо перед уфимским горсоветом в 22:00.