До конца года на экскурсии в рамках программы «Башкирское долголетие» отправятся 11 тыс пенсионеров

До конца года на экскурсии по родной республике отправятся более 11 тысяч пенсионеров. Программа «Башкирское долголетие. Туризм» дает возможность путешествовать пожилым людям. Проект реализуется с 2020 года.

На прошлой неделе пенсионеры из Иглинского района отправились в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые Кустики» в Благовещенском районе. На этом экскурсия не закончилась, следующая локация – в Нуримановском районе. Здесь они увидели родник Красный Ключ и Свято-Троицкий женский монастырь.

До меня дошло, что я, оказывается, свою Башкирию не знаю. Толком не была.

Тамара Саитова, жительница с. Иглино
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