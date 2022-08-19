В России коронавирус выявили у 37 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

За последние сутки коронавирус выявили у 37 609 человек (19 037 664), выздоровели – 21 887 (18 238 128), скончались – 65 (383 427). Госпитализировано было 3349 человек.

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 224 человек (294 787), выздоровели – 121 (287 670). Смертей от коронавирус за сутки не зафиксировано, а за всё время пандемии скончались 5784 пациентов. Госпитализировано было 25 человек.