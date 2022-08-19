В Башкирии могут ужесточить запрет на продажу алкогольной продукции

В Башкирии намерены ужесточить «сухой закон». Законопроект о запрете реализации алкогольной продукции внёс вице-спикер Госсобрания республики Рустам Ишмухаметов на портал для публичного обсуждения проектов и нормативных актов.
Запретить продажу алкоголя планируется в День молодежи 27 июня. Так как праздничные мероприятия перенесены на выходные дни, планируется запретить продажу алкогольной продукции 27 июня и в день фактического празднования.
Из описания проблемы следует, что в 2022 году законопроект не достиг поставленных целей, так как фактически все празднования прошли 24 и 25 июня, когда запрета не было.