Какие места занимают вузы Башкирии в международных рейтингах

Стало известно, какие места занимают высшие учебные учреждения Башкирии в международных рейтингах.
Например, Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» оценивает учебные учреждения по трём показателям: образование, наука и взаимодействие с обществом.
В 2021 году три вуза Башкирии вошли в число лучших вузов мира: Башкирский государственный медицинский университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный университет.
Консалтинговая компания Quacquarelli Symonds включила УГАТУ в топ-1000 вузов планеты. QS ежегодно составляет рейтинги в сфере высшего образования по всему миру. В 2021 году список получился самым большим: в него вошли 1300 учебных заведений, в том числе 48 российских. В общероссийском зачете УГАТУ занимает 25 место.
В рейтинг лучших мировых вузов Webometrics Ranking of World Universities в 2021 году попали шесть университетов региона. При формировании рейтинга была произведена оценка около 30 тысяч университетов мира, из которых 1 104 – российские. В общую опубликованную часть рейтинга вошли почти 12 тысяч вузов, включая 353 российских. Среди вузов России 43-е место занял БашГУ, 98-е – УГАТУ; 117-е – УГНТУ; 138-е – БГМУ, 286-е – БГПУ им.М.Акмуллы; 313-е – БГАУ.
В рейтинге российских вузов «Национальное признание» за 2021 год БГПУ им.М.Акмуллы занимает 211 место (из 644 вузов) и входит в группу вузов, имеющих рейтинг (Национальное признание) выше среднего по стране.
В международный рейтинг THE – Times Higher Education Impact Rankings 2021, который посвящен оценке влияния вузов на процесс реализации целей устойчивого развития, сформулированных организацией Объединенных наций на период до 2030 года, вошли четыре университета (Башкирский государственный университет, Башкирский государственный медицинский университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет).