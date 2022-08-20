Какие места занимают вузы Башкирии в международных рейтингах

В рейтинг лучших мировых вузов Webometrics Ranking of World Universities в 2021 году попали шесть университетов региона. При формировании рейтинга была произведена оценка около 30 тысяч университетов мира, из которых 1 104 – российские. В общую опубликованную часть рейтинга вошли почти 12 тысяч вузов, включая 353 российских. Среди вузов России 43-е место занял БашГУ, 98-е – УГАТУ; 117-е – УГНТУ; 138-е – БГМУ, 286-е – БГПУ им.М.Акмуллы; 313-е – БГАУ.