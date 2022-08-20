В Башкирии за ночь задержали 38 пьяных водителей

Радий Хабиров поручил ответственным ведомствам провести работу по снижению смертности на дорогах. В связи с этим сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Только за минувшую ночь стражи дорог задержали 38 автолюбителей, севших за руль под градусом.

Подозрение у сотрудников ГИБДД вызвала эта черная «Лада Гранта». Требование госавтоинспекторов водитель игнорирует, после недолгой погони нарушитель задержан. Каково было удивление правоохранителей, когда за рулем они обнаружили 15-летнего подростка с запахом перегара.

Я немножко выпил пива, меньше полбаллона. – А машина чья? – Папина. – Куда ехал? – К тете, в больницу надо было. – А что случилось? – Я не знаю. Задержанный

Выяснилось, что несовершеннолетний водитель ехал со своим другом из деревни Тугай Благовещенского района. Мальчик угнал машину у отца и решил покатать своего знакомого. Так они и доехали до столицы республики.

Сотрудники Госавтоинспекции дождались родителей задержанного, и подросток прошел медосвидетельствование. Каким-то образом аппарат показал, что мальчик трезв. Юного нарушителя передали полицейским отдела по делам несовершеннолетних. Его родители отделались штрафом, а сам подросток – легким испугом.

А вот этому нарушителю, помимо лишения водительских прав, может грозить административный арест. Требование полицейских остановиться он проигнорировал, началась погоня. Черный Lacetti удалось настичь на развязке трасс Р-240 и М-5.