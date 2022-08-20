В Башкирии прошел семинар-совещание по организации выращивания льна

Как повысить эффективность растениеводства, если цены на зерно из-за высоких урожаев очень низкие? Ответ на этот вопрос аграрии Башкортостана искали в Кигинском районе. Там прошел республиканский семинар-совещание по организации выращивания льна, где обсуждали внедрение в хозяйствах высокомаржинальных масличных культур.

Бинарный посев горчицы и вики. На одном поле произрастают сразу две культуры. Одна позволяет очистить землю от сорной растительности и улучшить структуру почвы, другая даёт доступный азот. Если осенью здесь посеять озимую пшеницу, то урожай в 50-60 центнеров с гектара на следующий сезон обеспечен. Аграриям Башкортостана показывают бинарные посевы хозяйства «Биотех Тугузлы».

Наше предприятие обрабатывает более 12 тысячи гектаров земель. Из технических культур, как лен, как горчица, как озимой рыжик, вика озимая у нас в общей сложности порядка пяти тысяч гектаров. Динар Ахметдинов, директор хозяйства «Биотех Тугузлы»

Получается, почти половина площадей засеяна масличными культурами. Это позволяет смягчить удар по бюджету хозяйства в случае низких цен на зерновые. К примеру, урожайность рыжика в среднем – 21 центнер с гектара, а стоит он от 80 до 100 рублей за килограмм – солидно на фоне той же пшеницы.

Мы рекомендуем нашим аграриям ввести в структуру площадей так называемые масличные культуры, мы их называем высокомаржинальные. Есть рапс, есть лен, есть рыжик, сафлор и другие культуры. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Аграрии из разных уголков республики собрались именно в Кигинском районе, чтобы познакомится с полной технологией возделывания масличного льна – культуры, которую, по словам ученых, можно выращивать в любой точке Башкортостана.

Практически по всем зонам урожай льна можно собирать от тонны до трех тонн, а так потенциал у нас четыре тонны с гектара. Если по деньгам судить, одна тонна – 30000 рублей, если вы собираете две тонны – 60 тысяч рублей. Радик Гайфуллин, доктор сельскохозяйственных наук

Лен – не просто высокомаржинальная культура, которая дает неплохую финансовую прибыль, но и хороший предшественник зерновых. Поля после льна очищаются от сорняка, и при этом культура не истощает землю, то есть не вытягивает из почвы всё полезные микроэлементы.

Лен – это настоящая находка для аграриев, говорят учёные. Участников семинара интересует, как обстоят дела с реализацией урожая.

Спрос на лен стабильный из года в год. Мы не первый год им занимаемся. Здесь аграриев больше интересует, сколько он стоит. В этом году цена немного упала по сравнению с прошлым годом, но тем не менее спрос на него стабильный, и я думаю, мы всегда сможем его реализовать и помочь в этом фермерам. Павел Воронов, заместитель управляющего группы компаний по реализации сельхозпродукции