В Башкирии прошел семинар-совещание по организации выращивания льна

Как повысить эффективность растениеводства, если цены на зерно из-за высоких урожаев очень низкие? Ответ на этот вопрос аграрии Башкортостана искали в Кигинском районе. Там прошел республиканский семинар-совещание по организации выращивания льна, где обсуждали внедрение в хозяйствах высокомаржинальных масличных культур.
Бинарный посев горчицы и вики. На одном поле произрастают сразу две культуры. Одна позволяет очистить землю от сорной растительности и улучшить структуру почвы, другая даёт доступный азот. Если осенью здесь посеять озимую пшеницу, то урожай в 50-60 центнеров с гектара на следующий сезон обеспечен. Аграриям Башкортостана показывают бинарные посевы хозяйства «Биотех Тугузлы».
Получается, почти половина площадей засеяна масличными культурами. Это позволяет смягчить удар по бюджету хозяйства в случае низких цен на зерновые. К примеру, урожайность рыжика в среднем – 21 центнер с гектара, а стоит он от 80 до 100 рублей за килограмм – солидно на фоне той же пшеницы.
Аграрии из разных уголков республики собрались именно в Кигинском районе, чтобы познакомится с полной технологией возделывания масличного льна – культуры, которую, по словам ученых, можно выращивать в любой точке Башкортостана.
Лен – не просто высокомаржинальная культура, которая дает неплохую финансовую прибыль, но и хороший предшественник зерновых. Поля после льна очищаются от сорняка, и при этом культура не истощает землю, то есть не вытягивает из почвы всё полезные микроэлементы.
Лен – это настоящая находка для аграриев, говорят учёные. Участников семинара интересует, как обстоят дела с реализацией урожая.
Как в пищевой, так и в химической промышленности область применения льна достаточно обширна, как и список потенциальных стран-импортеров. Правда, сейчас приходится пересматривать рынки сбыта в сторону Азии. Ведутся переговоры с Турцией, Ираном и Азербайджаном.