В Уфе появится стоянка для автобусов

В микрорайоне Инорс намерены построить стоянку для автобусов большой вместимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации башкирской столицы.
Сейчас общественный транспорт ждёт своего отправления на дорогах, примыкающих к разворотному кольцу остановки «Уфимский ДОК» по улице Фронтовых бригад. Это представляет неудобство и опасность для жильцов соседних домов. Было принято решение обустроить стоянку. По планам на специальной площади смогут разместиться около 50 автобусов.
Сейчас рабочие очищают территорию, вывозят находящиеся здесь объекты. После этого будет проведено водоснабжение и водоотведение, возведены пункты общепита и техобслуживания автотранспорта. Также будут установлены забор, два шлагбаума и будка для охраны.
Фото: администрация г. Уфы.