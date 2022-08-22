В Уфе появится стоянка для автобусов

В микрорайоне Инорс намерены построить стоянку для автобусов большой вместимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации башкирской столицы.

Сейчас общественный транспорт ждёт своего отправления на дорогах, примыкающих к разворотному кольцу остановки «Уфимский ДОК» по улице Фронтовых бригад. Это представляет неудобство и опасность для жильцов соседних домов. Было принято решение обустроить стоянку. По планам на специальной площади смогут разместиться около 50 автобусов.