В Башкирии ухудшается ситуация с коронавирусом

Сегодня, 22 августа, в ЦУР Башкирии прошло оперативное совещание правительства республики. Участники собрания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Фото №1 - В Башкирии ухудшается ситуация с коронавирусом

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил, что показатели по заболеваемости коронавирусом в регионе становятся хуже.

Ситуация с коронавирусной инфекцией. Хотелось бы в повестке уже это убрать, но не тут-то было. Проблема ухудшается.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии 

Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин добавил, что данные по заболеваемости в Башкирии не сильно отличаются от общероссийских. Так, в стране коэффициент распространения в республике составляет 1,2, а в России в целом – 1,4. За последнюю неделю в стране заболеваемости коронавирусом выросла на 46%.

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