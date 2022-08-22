В Башкирии ухудшается ситуация с коронавирусом

Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин добавил, что данные по заболеваемости в Башкирии не сильно отличаются от общероссийских. Так, в стране коэффициент распространения в республике составляет 1,2, а в России в целом – 1,4. За последнюю неделю в стране заболеваемости коронавирусом выросла на 46%.