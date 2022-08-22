В Башкирии из-за жары вводятся ограничения на въезд в леса

В Башкирии зафиксировали аномально жаркую погоду. Из-за этого с 23 августа по 5 сентября вводится ограничения на въезд в леса на машинах.
По данным председателя Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, за прошедшую неделю на территории республики зарегистрировали четыре очага лесных пожаров. Все возгорания ликвидированы.
Ограничения не распространяются на юридических лиц и граждан, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с договором аренды и купли-продажи лесных насаждений. Однако, строго распространяются на туристов и охотников. В этот период патрульно-маневровые группы ежедневно будут проводить межведомственные патрулирования территорий лесного фонда и обеспечиваться контроль за режимом ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима для граждан составляет от 40 до 50 тыс. руб., на должностных лиц от 60 до 90 тыс. руб., на юридических лиц от 600 до 1 млн. руб.