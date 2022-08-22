В Башкирии из-за жары вводятся ограничения на въезд в леса

Просим жителей и гостей республики воздержаться от поездок в лес! Только строгое выполнение правил пожарной безопасности позволит сохранить зеленое богатство Башкортостана и избежать беды! Если вы обнаружили возгорание в лесу немедленно сообщите об этом по телефону 8-347-218-14-14 в круглосуточную региональную диспетчерскую службу Министерства лесного хозяйства или по единому федеральному номеру - 8-800-100-94-00. Отметим, в случае ухудшения ситуации, режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств может быть продлен.

Госкомитет РБ по ЧС