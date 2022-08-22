В Башкирии из-за жары вводятся ограничения на въезд в леса

В Башкирии зафиксировали аномально жаркую погоду. Из-за этого с 23 августа по 5 сентября вводится ограничения на въезд в леса на машинах.

Фото №1 - В Башкирии из-за жары вводятся ограничения на въезд в леса

По данным председателя Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, за прошедшую неделю на территории республики зарегистрировали четыре очага лесных пожаров. Все возгорания ликвидированы.

Ограничения не распространяются на юридических лиц и граждан, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с договором аренды и купли-продажи лесных насаждений. Однако, строго распространяются на туристов и охотников. В этот период патрульно-маневровые группы ежедневно будут проводить межведомственные патрулирования территорий лесного фонда и обеспечиваться контроль за режимом ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима для граждан составляет от 40 до 50 тыс. руб., на должностных лиц от 60 до 90 тыс. руб., на юридических лиц от 600 до 1 млн. руб.

Просим жителей и гостей республики воздержаться от поездок в лес! Только строгое выполнение правил пожарной безопасности позволит сохранить зеленое богатство Башкортостана и избежать беды! Если вы обнаружили возгорание в лесу немедленно сообщите об этом по телефону 8-347-218-14-14 в круглосуточную региональную диспетчерскую службу Министерства лесного хозяйства или по единому федеральному номеру - 8-800-100-94-00. Отметим, в случае ухудшения ситуации, режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств может быть продлен.

Госкомитет РБ по ЧС 
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