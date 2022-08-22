В Башкирии отец и сын спасли тонущих детей

Глава администрации Бурзянского района Газиз Манапов рассказал о счастливом спасении тонущих детей. В селе Старосубхангулово отец и сын Волковы не дали утонуть двум девочкам.
11 июля девочки 11 и 14 лет одни отправились на речку купаться. В один момент детей начало уносить течением. Девочки стали звать на помощь – к ним подоспели отец и сын Волковы, которые приехали в родную деревню в гости.
За мужество и отвагу приказом Госкомитета по чрезвычайным ситуациям республики Олег Юрьевич Волков награжден медалью «За доблесть», а его сын Глеб благодарственным письмом. Сегодня награды за сына и внука получили родители, так как сами герои сейчас живут в Санкт-Петербурге.