В Башкирии проверяют готовность школьных автобусов к новому учебному году

В республике чиновники от образования совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверяют готовность школьных автобусов к учебному году. Специалисты проводят технический осмотр, проверяют документацию, допуск водителей и укомплектованность транспортных средств огнетушителем, аптечкой, аварийными знаками и инструментами.

В завершение техосмотра были отмечены водители, которые наилучшим образом подготовили свои транспортные средства.

По данным ГИБДД, в республике провели проверку уже около 40% от всего парка школьных автобусов. Инспекторы выявили семь автобусов, не прошедших техосмотр.