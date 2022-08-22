В Башкирии прошел фестиваль «Журфест – Медиапатриот»

Мы всегда знаем, видим, кто из журналистов больше отличился. Сегодня вручаем им награды, пригласили федеральных спикеров на мастер-класс. Два года мы не собирались, потому что была ковидная история. Я надеюсь, что сейчас мы эту традицию продолжим.

Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан