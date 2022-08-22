В Башкирии прошел фестиваль «Журфест – Медиапатриот»

Около 500 представителей СМИ в одном месте. В Караидельском районе стартовал летний фестиваль журналистов Башкортостана «Журфест – Медиапатриот». Форум организован Союзом журналистов республики и Агентством по печати и СМИ региона.
Для участников фестиваля организовали семинары и мастер-классы от федеральных медиаэкспертов. В частности, корреспондент документальной редакции Russia Today Вячеслав Гузь рассказал коллегам о работе журналистов в горячих точках.
Главной темой фестиваля стало развитие медиапатриотизма, борьба с современными вызовами, противодействие фейкам и атакам в соцсетях, с которыми столкнулись журналисты. Помимо деловой части, журфест насыщен культурной и спортивной программой. В рамках фестиваля состоялось награждение журналистов государственными и ведомственными наградами.