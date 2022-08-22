В Башкирии прошел фестиваль «Журфест – Медиапатриот»

Около 500 представителей СМИ в одном месте. В Караидельском районе стартовал летний фестиваль журналистов Башкортостана «Журфест – Медиапатриот». Форум организован Союзом журналистов республики и Агентством по печати и СМИ региона.

Для участников фестиваля организовали семинары и мастер-классы от федеральных медиаэкспертов. В частности, корреспондент документальной редакции Russia Today Вячеслав Гузь рассказал коллегам о работе журналистов в горячих точках.

Все как обычно: работа в горячих точках такая же, как и в обычном городе. Надо брать интервью, искать материал – интересных людей, интересные судьбы.

Вячеслав Гузь, корреспондент RT

Главной темой фестиваля стало развитие медиапатриотизма, борьба с современными вызовами, противодействие фейкам и атакам в соцсетях, с которыми столкнулись журналисты. Помимо деловой части, журфест насыщен культурной и спортивной программой. В рамках фестиваля состоялось награждение журналистов государственными и ведомственными наградами.

Тема журфеста – тема патриотизма. Я этой теме отдала около 20 лет.

Эльмира Каюмова, ведущая программ радиостанции «Спутник ФМ»

Мы всегда знаем, видим, кто из журналистов больше отличился. Сегодня вручаем им награды, пригласили федеральных спикеров на мастер-класс. Два года мы не собирались, потому что была ковидная история. Я надеюсь, что сейчас мы эту традицию продолжим.

Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан
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