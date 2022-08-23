Стало известно, как в Уфе будут бороться с разрушителями остановок

Сегодня, 23 августа, в мэрии Уфы прошло оперативное совещание. Начальник управления транспорта и связи администрации Кирилл Никулин рассказал, как в городе будут бороться с вандалами.
Всё чаще «умные» остановки в Уфе становятся жертвами вандализма. Также хулиганы разрушают парки, скверы, детские площадки и даже арт-объекты.
Управлению поручено обобщить все случаи вандализма, выявленные в городе, которые касаются не только остановок, но и парков, скверов, детских площадок. В первый учебный месяц в школах проведут классные часы по допущенным в летние каникулы актам вандализма.