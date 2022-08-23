Стало известно, как в Уфе будут бороться с разрушителями остановок

Сегодня, 23 августа, в мэрии Уфы прошло оперативное совещание. Начальник управления транспорта и связи администрации Кирилл Никулин рассказал, как в городе будут бороться с вандалами.

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Всё чаще «умные» остановки в Уфе становятся жертвами вандализма. Также хулиганы разрушают парки, скверы, детские площадки и даже арт-объекты.

У нас еженедельно организована работа по выезду и наблюдению за техническим состоянием всех остановочных комплексов, расположенных в границе муниципалитета. Фиксируем факты нарушения, составляем претензионное письмо, пишем заявление в полицию. Планируем к 1 сентября подготовить материал для заслушивания учащимися в школе «Уфа. Акты вандализма». Самые распространенные зафиксированные факты – это поджог табло, вывод из строя USB зарядных устройств и битье ограждающих элементов из каленого стекла.

Кирилл Никулин, начальник управления транспорта и связи администрации Уфы

Управлению поручено обобщить все случаи вандализма, выявленные в городе, которые касаются не только остановок, но и парков, скверов, детских площадок. В первый учебный месяц в школах проведут классные часы по допущенным в летние каникулы актам вандализма.

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