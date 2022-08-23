Стало известно, как в Уфе будут бороться с разрушителями остановок

У нас еженедельно организована работа по выезду и наблюдению за техническим состоянием всех остановочных комплексов, расположенных в границе муниципалитета. Фиксируем факты нарушения, составляем претензионное письмо, пишем заявление в полицию. Планируем к 1 сентября подготовить материал для заслушивания учащимися в школе «Уфа. Акты вандализма». Самые распространенные зафиксированные факты – это поджог табло, вывод из строя USB зарядных устройств и битье ограждающих элементов из каленого стекла.

Кирилл Никулин, начальник управления транспорта и связи администрации Уфы