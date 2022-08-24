В Башкирии с 1 сентября учащиеся смогут приобрести льготные проездные

Оформить льготный билет можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах «БашППК». При оформлении льготного билета в приложении впервые необходимо зарегистрировать документы, подтверждающие право на льготу (справка из школы или студенческий билет) в любой пригородной кассе «БашППК». Возможность приобретения льготного проездного через приложение появится на следующие сутки после регистрации.